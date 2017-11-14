В Ижевске завершилось обследование места ЧП комплексами "Струна"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Специалисты завершили обследование обрушившегося жилого дома в Ижевске при помощи мобильных диагностических комплексов "Струна", сообщил во вторник РИА Новости представитель МЧС России.

Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек.

"Мобильными диагностическими комплексами "Струна" завершено поквартирное обследование жилого дома", — сказал собеседник агентства. Комплекс определяет, какой запас прочности остался у здания после взрыва, землетрясения или другого ЧП.

По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекались более 1,2 тысячи человек и 300 единиц техники.

В марте 2016 года комплекс "Струна" использовался для инструментального обследования многоэтажного жилого дома в Москве, где взорвался газовый баллон. До этого применялся летом 2014 года для проверки несущих конструкций тоннеля на Арбатско-Покровской линии московского метро, где сошли с рельсов три вагона поезда.