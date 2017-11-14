Площадь пожара в сочинском общежитии составила 300 "квадратов"

Тушение пожара в общежитии в Центральном районе Сочи. 14 ноября 2017

Тушение пожара в общежитии в Центральном районе Сочи. 14 ноября 2017

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Возгорание в общежитии в Сочи происходило на 300 квадратных метрах, сообщил журналистам старший офицер управления организации информирования населения национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Рустам Рассаев.

По его словам, пожар происходил на кровле пристройки к пятиэтажному общежитию в районе Центральный города Сочи на улице Чебрикова, 36. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, всего пострадали 16 человек, из них один погиб.

"По состоянию на 10.55, пожар был локализован на площади триста квадратных метров. В результате пожара имеются пострадавшие", — сказал Рассаев.

Как ранее сообщил представитель регионального главка МЧС РФ, в 11.05 открытое горение было ликвидировано.

​