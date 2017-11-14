Площадь пожара в сочинском общежитии составила 300 "квадратов"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Возгорание в общежитии в Сочи происходило на 300 квадратных метрах, сообщил журналистам старший офицер управления организации информирования населения национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Рустам Рассаев.
"По состоянию на 10.55, пожар был локализован на площади триста квадратных метров. В результате пожара имеются пострадавшие", — сказал Рассаев.
Как ранее сообщил представитель регионального главка МЧС РФ, в 11.05 открытое горение было ликвидировано.
Пятиэтажное общежитие полыхает в центре #Сочи — люди прыгают из окон https://t.co/nDCDnXT6Ve #Пожар pic.twitter.com/3zpWDZaB6r— Пятый канал Новости (@5tv) 14 ноября 2017 г.