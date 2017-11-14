Эксперт предположил, мог ли спастись экипаж разбившегося в Норвегии Ми-8

МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Экипаж и ученые, находившиеся на борту разбившегося у Шпицбергена Ми-8, могли спастись, если бы были одеты в гидрокостюмы, считает председатель полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда следовал из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску подключились более 40 спасателей МЧС России, вертолет был обнаружен норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер, 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего. Активная фаза широкомасштабных поисков семерых человек, пропавших в результате крушения вертолета, завершилась 9 ноября, однако поиски будут продолжены в меньшем объеме, сообщал сайт губернатора архипелага.

"Безопасней, чем вертолет Ми-8 ничего нет, крайне редки аварии. В основном человеческий фактор присутствует и отчасти погода. Здесь, скорее всего, произошло наложение", — сказал Боярский РИА Новости в кулуарах международной конференции "Полярные маршруты Арктики". Он отметил, что экипаж вертолета был опытным, до захода на посадку у вертолета оставались считанные минуты.

Знаменитый полярник обратил внимание на тот факт, что находившиеся на борту пытались покинуть кабину во время аварии. "Единственное, что можно и нужно (делать — ред.)… Полет проходил над водой, вертолет не плавает. Нужно, чтобы люди летали в гидрокостюмах. Если бы были в костюмах – что называется survival suit, они бы продержались сколько-то. А поскольку они были без костюмов…", — сказал Боярский.