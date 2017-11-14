Суд оставил под арестом экс-губернатора Сахалина Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Сахалинский областной суд оставил под арестом в СИЗО экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его бывших подчиненных, обвиняемых в коррупции, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд второй инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу защиты Хорошавина, оставил в силе решение Южно-Сахалинского городского суда", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что чиновники останутся в следственном изоляторе до 9 февраля 2018 года.

Хорошавин и его бывшие подчиненные обвиняются следствием в коррупционных преступлениях, сумма их взяток, по данным гособвинения, составляет 522 миллиона рублей. Чиновники находятся под арестом с марта 2015 года. Южно-Сахалинский городской суд рассматривает дело с марта 2017 года. Сейчас в процессе идет стадия дачи показаний подсудимыми.