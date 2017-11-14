В Чечне задержали мужчину за финансирование террористов в Сирии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД по Чечне задержали мужчину за финансирование участников бандподполья на территории Сирии, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками ЦПЭ МВД по Чеченской Республике совместно с другими правоохранительными органами в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Наурского района Чеченской Республики 1989 года рождения. Мужчина задержан за оказание финансовой помощи членам незаконных вооруженных формирований, действующих на территории САР", — говорится в сообщении.

По версии следствия, он занимался сбором и отправкой денежных средств. В общей сложности задержанный отправил своему брату, воюющему в рядах бандподполья против правительственных сил Сирии, около 1 миллиона рублей.

Отмечается, что задержанный дал признательные показания. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей "Содействие террористической деятельности" УК РФ. Возбуждено уголовное дело.

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