В Кузбассе водитель на BMW сбил пенсионерку и четверых детей

КЕМЕРОВО, 14 ноя — РИА Новости. Кузбасские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором по дороге в школу пострадали 68-летняя женщина с четырьмя детьми, одна из девочек погибла, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.

По данным ведомства, авария произошла утром во вторник на улице Калинина в городе Березовский. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа городского ОМВД.

"По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на 68-летнюю женщину с четырьмя детьми в возрасте от 7 до 10 лет, которые шли по краю проезжей части навстречу двигавшемуся транспорту. Известно, что пожилая женщина вела двух внучек и двоих соседских детей в школу", — сказали в ГУМВД.

В результате ДТП, как уточнили в ведомстве, от полученных травм погибла 7-летняя девочка, пенсионерку и троих детей доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

По результатам освидетельствования с использованием алкотестера выяснилось, что водитель был трезв, отметили в полиции. Правоохранители также выяснили, что владелец иномарки установил резину с разным рисунком протектора и разной степенью морозостойкости, что нарушает перечень неисправностей и условий, при которых использование транспорта запрещено.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", максимальные санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. Назначены судебные медицинская и автотехническая экспертизы.