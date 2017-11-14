Состояние пострадавшего при обрушении дома в Саранске стабильно тяжелое

Сотрудники специальных служб возле строящегося жилого дома по улице Фурманова в Саранске, где произошло обрушение лестничных маршей. Архивное фото

Сотрудники специальных служб возле строящегося жилого дома по улице Фурманова в Саранске, где произошло обрушение лестничных маршей. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя — РИА Новости. Мужчина, которого извлекли из-под завалов после обрушения лестничных пролетов в строящемся десятиэтажном доме в Саранске в понедельник, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили во вторник РИА Новости в региональном МЧС.

"Мужчине, которого извлекли из-под завалов, сделали операцию. По данным на сегодняшнее утро, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое", — сказал собеседник.

Он добавил, что поисковые работы на месте завалов после обрушения прекратились в понедельник в 19.45 мск, когда стало понятно, что под ними нет людей. Сейчас продолжаются работы по расчистке территории.

По предварительным данным СК, днем в понедельник на строительном объекте в Саранске обрушились лестничные пролеты с шестого по второй этажи, в результате погибли трое рабочих. Один пострадавший находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

В рамках расследования дела следователям предстоит установить причину обрушения лестничных пролетов, а также кем именно допущено нарушение требований охраны труда и безопасности при ведении строительных работ.

Сейчас следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, будет изъята строительно-техническая документация. В ходе следствия также будут назначены судебно-медицинские и строительно-технические экспертизы.