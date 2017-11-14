На Чукотке из-за снежного циклона прервали авиасообщение

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Все внутренние авиарейсы на Чукотке задержаны из-за циклона, сообщается в справочной аэропорта Анадыря.

Рейсы в Певек, Эгвекинот, Провидения, Беринговский задержаны из-за непогоды. Информация о рейсах будет дана 15 ноября утром. По расписанию, на 14 ноября межрегиональных рейсов нет.

На 15 ноября рейсы пока планируются вылететь по расписанию, в том числе межрегиональные.

По данным ГУ МЧС, 14 ноября на побережье Восточно-Сибирского моря ожидается усиление ветра до 17-22 м/с. На побережье Берингова моря 18-23 м/с, утром днем порывы 28-33 м/с. В Анадыре утром и днем мокрый снег, усиление ветра до 18-23 м/с. Утром и днем порывы до 28-33 м/с с низовой метелью.