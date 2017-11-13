Дело бывшего вице-губернатора Петербурга передали в центральный аппарат СК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Следователь управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу в ходе заседания горсуда в понедельник сообщил, что расследование уголовного дела о мошенническом хищении более 50 миллионов рублей при строительстве "Зенит-Арены" в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна передано в центральный аппарат ведомства, рассказала РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Ранее сообщалось, что в понедельник горсуд Петербурга отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Оганесяна на домашний арест и продлил срок его содержания под стражей до 9 февраля 2018 года. Оганесян признал себя виновным в хищении 50,4 миллиона рублей и ходатайствовал о досудебном соглашении о сотрудничестве со следствием.

"Суд в понедельник удовлетворил ходатайство петербургского следователя о приобщении к материалам дела постановления о передаче производства по уголовному делу Марата Оганесяна в главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России", — сказала Лебедева.

Оганесян был задержан в Москве и заключен под стражу в ноябре прошлого года. По данным СК РФ, он обвиняется в хищении в 2014 году 50,4 миллиона рублей при заключении генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены".

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. "Зенит-Арена" — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство составили около 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.