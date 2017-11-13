МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор подозревает ветеринарную службу Тюменской области в сокрытии факта вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в регионе, а также ее распространения за пределы области, сообщил РИА Новости руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Ранее в понедельник правительство Тюменской области сообщило о выявлении очага АЧС в Исетском районе области. Из-за вспышки болезни будет уничтожено около 16 тысяч свиней, которые находятся на свинокомплексе ООО "Комплекс" в селе Шорохово, а также поголовье свиней в личных хозяйствах в радиусе пяти километров. Сегодня также появились сообщения о вспышках АЧС в Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе, которые покупали продукцию у ООО "Комплекс".

"По нашим данным, ветеринарная служба Тюменской области скрывала развитие африканской чумы. Мы думаем, что болезнь начала распространяться в области в 20-х числах октября. Ситуация усугубляется тем, что ООО "Комплекс" две недели работало и отправляло продукцию сотням потребителей, например — на изготовление пельменей", — рассказал Данкверт.

По его словам, губернатор Тюменской области Владимир Якушев лично занимается ситуацией с возникновением АЧС в регионе. В свою очередь, вице-губернатор области Владимир Чейметов сообщил главе Россельхознадзора о том, что власти предпринимают все меры по борьбе с болезнью.

"Но речь идет о том, что продукция ООО "Комплекс" могла разойтись в сотню мелких предприятий. Мы со своей стороны подключили к работе региональное управление Роспотребнадзора, так как уже речь идет о готовой продукции. Все органы исполнительной власти должны заниматься выявлением, изъятием и уничтожением этой продукции", — добавил Данкверт.

Ситуацией занимается также управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханту-Мансийскому автономным округам. "Мы сегодня пишем письмо в Следственный комитет РФ и в Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дела по факту сокрытия и распространения африканской чумы. Люди умышленно отправляли в другие регионы зараженное мясосырье, и непонятно, как ветеринарные врачи это допустили", — отметил глава Россельхознадзора.