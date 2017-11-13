Обрушение в строящемся доме в Саранске: погибли три человека

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Три человека погибли днем в понедельник в Саранске при обрушении лестничных пролетов с шестого по второй этажи строящегося 10-этажного дома, по факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Глава Мордовии Владимир Волков распорядился оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.
Обрушение
Обрушение произошло в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске. По предварительным данным Следственного комитета, в понедельник около 14.00 на строительном объекте обрушились лестничные пролеты с шестого по второй этажи, в результате погибли трое рабочих. Один пострадавший находится в больнице с переломом таза.
Как добавили в СК, в рамках расследования дела следователям предстоит установить причину обрушения лестничных пролетов, а также кем именно допущено нарушение требований охраны труда и безопасности при ведении строительных работ.
Сейчас следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, будет изъята строительно-техническая документация. В ходе следствия также будут назначены судебно-медицинские и строительно-технические экспертизы.
Поисковые работы на месте обрушения уже завершены.
Помощь властей
Глава Мордовии Владимир Волков распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также семьям погибших.
По его словам, уже установлено, что двое из трех погибших – жители Мордовии, по третьему погибшему информация уточняется.
Волков, который сейчас находится в Москве, сообщил, что был своевременно проинформирован о ЧП в Саранске и оперативно получает информацию о ходе расследования причин произошедшего и проводимых на месте работах.