Обрушение в строящемся доме в Саранске: погибли три человека

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Три человека погибли днем в понедельник в Саранске при обрушении лестничных пролетов с шестого по второй этажи строящегося 10-этажного дома, по факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Глава Мордовии Владимир Волков распорядился оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МЧС РФ Спасатели эвакуировали раненых из дома в Саранске, где произошло обрушение

Обрушение

Обрушение произошло в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске. По предварительным данным Следственного комитета, в понедельник около 14.00 на строительном объекте обрушились лестничные пролеты с шестого по второй этажи, в результате погибли трое рабочих. Один пострадавший находится в больнице с переломом таза.

"По факту обрушения лестничного марша в строящемся многоэтажном доме в городе Саранске возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", — говорится в сообщении.

Как добавили в СК, в рамках расследования дела следователям предстоит установить причину обрушения лестничных пролетов, а также кем именно допущено нарушение требований охраны труда и безопасности при ведении строительных работ.

Сейчас следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, будет изъята строительно-техническая документация. В ходе следствия также будут назначены судебно-медицинские и строительно-технические экспертизы.

Поисковые работы на месте обрушения уже завершены.

Помощь властей

Глава Мордовии Владимир Волков распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также семьям погибших.

"Необходимые команды были даны председателю правительства республики (Владимиру) Сушкову и министру строительства и архитектуры (Виктору) Цыганову, чтобы были приняты все меры по оказанию материальной помощи пострадавшим и семьям погибших, в том числе в организации похорон", — сказал Волков РИА Новости.

По его словам, уже установлено, что двое из трех погибших – жители Мордовии, по третьему погибшему информация уточняется.

Волков, который сейчас находится в Москве, сообщил, что был своевременно проинформирован о ЧП в Саранске и оперативно получает информацию о ходе расследования причин произошедшего и проводимых на месте работах.