Мосгорсуд признал законным арест экс-главы Банка Абхазии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест до 18 декабря бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджия по делу о хищении денег народного артиста СССР, знаменитого актера Владимира Этуша, сообщили РИА Новости в суде.

"Решение Тверского суда Москвы от 25 октября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Барганджия сроком до 18 декабря оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства.

Ранее СК РФ возбудил дело о мошенничестве по факту хищения крупной суммы денег у актера Этуша.

СМИ сообщили, что 95-летний Этуш в результате обмана лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей. Еще в 2013 году актер решил вложить крупную сумму, а помочь артисту выгодно пристроить за границей эти средства вызвался бывший президент Нацбанка Абхазии. Супруги отдали ему деньги, а когда попросили вернуть вложенное якобы в швейцарский банк, то получили отказ.

Тверской суд Москвы 25 октября санкционировал арест до 18 декабря бывшего председателя Нацбанка Абхазии, подозреваемого в хищении денег. Сам Барганджия заявлял, что взял деньги в долг, и у него есть действующий договор займа до декабря.

Супруга Этуша сообщала, что им уже полностью вернули все пропавшие деньги.