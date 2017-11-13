Суд направил Сечину повторную повестку на допрос "по электронной связи"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы направил повторную повестку главе Роснефти Игорю Сечину, вызвав его на допрос в качестве свидетеля по делу экс-министра Алексея Улюкаева, который, по версии следствия, получил от него взятку в 2 миллиона долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

В понедельник Сечин не пришел в суд давать показания по делу Улюкаева, поэтому судья выписала повторную повестку. Если Сечин снова не явится в суд, и судья посчитает причины его неявки неуважительными, то она может оформить принудительную явку.

"Суд направил повторную (повестку) по электронной связи", — сказала агентству Хиль.

Сечин стал тринадцатым по счету свидетелем, которого пожелала допросить прокуратура.

Глава Роснефти является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с почти 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Сечин вызван в суд по просьбе обвинения, но сторона защиты также настаивает на его допросе. Первую повестку судья направила заказным письмом и факсом, также адвокаты Улюкаева самостоятельно направили ему повестку. Ни одна из них не дошла до адресата. Приставы также попытались передать свидетелю повестку, но в "Роснефти" отказались ее взять.