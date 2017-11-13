Мосгорсуд признал законным продление ареста счетов по делу Захарченко

Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста

Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным очередное продление срока ареста двух счетов с 16 миллионами долларов в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Басманного суда Москвы о продлении срока ареста денежных средств до 8 декабря 2017 года оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения", — сказал судья.

Обеспечительный арест наложен на два банковских счета на общую сумму более 16 миллионов долларов. Согласно материалам дела, счета были открыты Лилией Горшковой по просьбе подруги полковника Анастасии Пестриковой.

"Одна версия — что 16 миллионов долларов это преступный доход Захарченко, по другой позиции следствия — это деньги Горшковой, которые у нее пыталась похитить Пестрикова. В такой ситуации продление и вообще арест денежных средств не имеет никаких под собой законных оснований", — сказал адвокат полковника Александр Горбатенко, напомнив, что в отношении Пестриковой было возбуждено дело о мошенничестве, из фабулы которой следует, что эти 16 миллионов долларов она пыталась похитить у Горшковой, но затем дело в отношении нее было прекращено.

Адвокат Горбатенко также указал, что арестованные деньги многократно превышают вменяемую Захарченко сумму взятку — 7 миллионов рублей.

На это следователь СКР Евгений Ильин парировал, что "завтра курс доллара к рублю может резко снизиться и эта сумма станет эквивалента менее 500 миллионам рублей".

Согласно оглашенным ранее в суде материалам, следствие считает, что данные деньги были получены Захарченко преступным путем. Об этом свое предположение в ходе допроса следствия высказывает и Горшкова, рассказавшая также, что у Пестриковой ребенок от Захарченко, но в браке они не состоят, следует из оглашенных ранее в Мосгорсуде материалов.

Указанные деньги арестованы в рамках уголовного дела о взятке. В настоящее время Никулинский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратура РФ об обращении имущества полковника и близких к нему лиц в доход государства, 16 миллионов долларов также включены в перечень исковых требований надзорного ведомства.

"Следователь Сергей Чернышов, руководствуясь фейковой справкой оперативника ФСБ Тараканова, что эти деньги мои, сам себя опровергает, возбуждая дело в отношении Пестриковой о том, что якобы она пыталась похитить день, принадлежащие гражданке Горшковой", — сказал Захарченко, прося суд снять арест со счетов.

Прокурор в свою очередь в понедельник в суде заявила, что указанные деньги "получены преступным путем" именно Захарченко. "Показания Пестриковой относительно происхождения данных денег неоднократно разнились, что подтверждает позицию следствия", — сказал прокурор.