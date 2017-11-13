В Саранске завершились поисково-спасательные работы на месте ЧП

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обрушения лестничных пролетов в десятиэтажном доме в Саранске завершены, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
По данным СУ СК России по Мордовии, в понедельник днем произошло обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске. Организована доследственная проверка. Источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости о трех погибших.