В Саранске завершились поисково-спасательные работы на месте ЧП

Обрушение в здании в Саранске (10)

Обрушение лестничных пролетов в строящемся здании в Саранске. 13 ноября 2017

Обрушение лестничных пролетов в строящемся здании в Саранске. 13 ноября 2017

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обрушения лестничных пролетов в десятиэтажном доме в Саранске завершены, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Все работы на месте обрушения завершены, проводится вывоз строительного мусора", — сказал собеседник агентства.

По данным СУ СК России по Мордовии, в понедельник днем произошло обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске. Организована доследственная проверка. Источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости о трех погибших.