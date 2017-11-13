В Красноярске почти 50 домов и школа остались без тепла из-за аварии

КРАСНОЯРСК, 13 ноя — РИА Новости. Аварийное отключение теплоснабжения произошло в Ленинском районе Красноярска, от сети отключено почти 50 домов, включая школу, сообщают экстренные службы города.

ЧП имело место в понедельник в 18.55 (14.55 мск) в Ленинском районе Красноярска.

"На ликвидацию последствий отключения всего привлечено 48 человек, шесть единиц техники, из них от МЧС шесть человек, две единицы техники", — говорится в сообщении краевого управления МЧС.

По информации городской диспетчерской службы 005, от тепла отключено 49 домов, включая школу.

В Сибирской генерирующей компании рассказали, что в данный момент по временной схеме тепло подано в часть домов, однако точную цифру они не назвали.