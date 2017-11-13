В Саранске более 40 человек устраняют последствия обрушения лестницы в доме

Обрушение в здании в Саранске (7)

Место обрушения лестничных пролетов в строящемся здании в Саранске

Место обрушения лестничных пролетов в строящемся здании в Саранске

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Более 40 человек и 13 единиц техники ликвидируют последствия обрушения лестничных пролетов в строящемся доме в Саранске, сообщил журналистам старший офицер управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Вячеслав Сниткин.

По его словам, обрушение лестничных маршей произошел с шестого по второй этажи в строящемся 10-этажном доме на улице Фурманова в Саранске.

"На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования. К ликвидации происшествия привлечены более 40 человек и 13 единиц техники", — сказал Сниткин.

По данным источника РИА Новости, число жертв обрушения лестничных пролетов в доме в Саранске уже выросло до трех.

Организована доследственная проверка.

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