В Саранске более 40 человек устраняют последствия обрушения лестницы в доме

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Более 40 человек и 13 единиц техники ликвидируют последствия обрушения лестничных пролетов в строящемся доме в Саранске, сообщил журналистам старший офицер управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Вячеслав Сниткин.
"На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования. К ликвидации происшествия привлечены более 40 человек и 13 единиц техники", — сказал Сниткин.
По данным источника РИА Новости, число жертв обрушения лестничных пролетов в доме в Саранске уже выросло до трех.
Организована доследственная проверка.
Очевидцы выложили видео с обрушения на стройке в Саранске.https://t.co/F7aiuevLqG#Саранск #обрушение pic.twitter.com/LMrlwa5CoM— Пятый канал Новости (@5tv) 13 ноября 2017 г.