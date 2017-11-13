В Саранске госпитализировали пострадавшего при обрушении в строящемся доме

Автомобили скорой помощи на месте обрушения лестничных пролетов в строящемся здании в Саранске

Автомобили скорой помощи на месте обрушения лестничных пролетов в строящемся здании в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Один пострадавший в результате обрушения лестничных пролетов в строящемся десятиэтажном доме в Саранске госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4, сообщили РИА Новости в приемном покое медучреждения.

По данным СУ СК России по Мордовии, в понедельник днем произошло обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске. Организована доследственная проверка. Источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости о трех погибших.

"К нам доставили одного пострадавшего", — сказал собеседник агентства, не уточняя, в каком он состоянии.