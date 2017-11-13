Пострадавшую при обрушении дома в Ижевске девочку выписали из больницы

Сотрудники МЧС РФ продолжают работы на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 12 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ продолжают работы на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 12 ноября 2017

УФА, 13 ноя – РИА Новости. Девочка, пострадавшая при обрушении части жилого дома в Ижевске, выписана из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщила РИА Новости заместитель министра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина.

По данным минздрава Удмуртии, на 10 ноября в больнице после обрушения жилого дома в Ижевске оставался один человек в состоянии легкой тяжести.

"Девочка, пострадавшая при обрушении части дома, находилась на лечении в первой республиканской клинической больнице. Сегодня врачи ее выписали. Ребенок в удовлетворительном состоянии", — сообщила Демина агентству.

Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек.