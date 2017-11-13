Источник: число жертв обрушения лестницы в Саранске выросло до трех

Обрушение в здании в Саранске (7)

Место обрушения лестничных пролетов в строящемся здании в Саранске

Место обрушения лестничных пролетов в строящемся здании в Саранске

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число погибших при обрушении лестничных пролетов в строящемся десятиэтажном доме в Саранске увеличилось до трех человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

Ранее СУ СК по региону заявлял о двух погибших.

"Строитель, не подающий признаков жизни, находится под завалом, его извлекают", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в понедельник днем произошло обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске. Организована доследственная проверка.

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