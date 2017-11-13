Источник: число жертв обрушения лестницы в Саранске выросло до трех

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число погибших при обрушении лестничных пролетов в строящемся десятиэтажном доме в Саранске увеличилось до трех человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
"Строитель, не подающий признаков жизни, находится под завалом, его извлекают", — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, в понедельник днем произошло обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске. Организована доследственная проверка.
Очевидцы выложили видео с обрушения на стройке в Саранске.https://t.co/F7aiuevLqG#Саранск #обрушение pic.twitter.com/LMrlwa5CoM— Пятый канал Новости (@5tv) 13 ноября 2017 г.