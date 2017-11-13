В СК подтвердили гибель двух человек при обрушении лестницы в Саранске

Автомобили скорой помощи на месте обрушения лестничных пролетов в строящемся здании в Саранске

Автомобили скорой помощи на месте обрушения лестничных пролетов в строящемся здании в Саранске

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Два человека, по предварительным данным, погибли при обрушении лестничного марша в доме в Саранске, точное число жертв и пострадавших уточняется, сообщается на сайте СУСК России по республике Мордовия.

По данным ведомства, в понедельник днем стало известно об обрушении лестничного марша в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске.

"По предварительным данным, произошло обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж. Предварительно, погибли два человека. В настоящее время продолжается разбор завалов, после которого следователи и криминалисты регионального управления СК России приступят к осмотру места происшествия. Точное количество погибших и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Как добавили в СК, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе имело ли место нарушение требований охраны труда и безопасности при ведении строительных работ.