В Краснодаре завели дело после гибели двух человек в ДТП с пьяным водителем

КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Дело завели в Краснодаре на водителя внедорожника, который в пьяном виде минувшей ночью выехал на красный свет на перекресток и на большой скорости врезался в легковую машину ВАЗ, в результате на месте погибли два пассажира отечественного авто, а его водитель в тяжелом состоянии попал в больницу, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

По факту ДТП возбуждено дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальная санкция — девять лет лишения свободы.

Как сообщает ведомство, авария произошла в понедельник в районе 4 часов утра на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина. По предварительным данным, водитель внедорожника на высокой скорости проехал на красный и столкнулся с ВАЗ-2114.

"В результате ДТП двое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, однако через некоторое время был доставлен в отдел полиции", – говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный 27-летний краснодарец не является владельцем внедорожника. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, добавили в ведомстве.