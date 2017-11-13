Под завалами после обрушения части здания в Саранске могут быть люди

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Судьба трех человек остается неизвестной после обрушения лестничных пролетов в строящемся здании в Саранске, два человека спасены, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.
"По предварительным данным, пострадали пять человек, судьба троих остается неизвестной", — сказал собеседник агентства.
Обрушились лестничные марши со второго по шестой этажи, добавили в МЧС.
Появились первые фото с места обрушения новостройки в Мордовии.https://t.co/FBpB50VzeC#Саранск #обрушение pic.twitter.com/makBW29vl9— Пятый канал Новости (@5tv) 13 ноября 2017 г.