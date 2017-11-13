Под завалами после обрушения части здания в Саранске могут быть люди

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Судьба трех человек остается неизвестной после обрушения лестничных пролетов в строящемся здании в Саранске, два человека спасены, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"По предварительным данным, пострадали пять человек, судьба троих остается неизвестной", — сказал собеседник агентства.

Обрушились лестничные марши со второго по шестой этажи, добавили в МЧС.

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