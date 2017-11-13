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Происшествия

Суд не дождался Сечина и перешел к свидетелям защиты Улюкаева

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (426)
14:5513.11.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДиректор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин. Архивное фотоДиректор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не пришел в понедельник давать показания по делу бывшего министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева, но судья не оставляет надежды увидеть его зале заседаний и выписала повторную повестку.

Игорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Повестка не дошла": Сечина повторно вызвали в суд по делу Улюкаева
Сечин вызван в суд по просьбе обвинения, но сторона защиты также настаивает на его допросе. Повестку судья направила заказным письмом и факсом, также адвокаты Улюкаева самостоятельно направили ему повестку. Ни одна из них не дошла до адресата. Приставы также попытались передать свидетелю повестку, но в "Роснефти" отказались ее взять.

Если Сечин снова не явится в суд и судья посчитает причины его неявки неуважительными, то она может оформить принудительную явку.

Повестку не получал

Обеспечить явку свидетеля в суд обещали прокуроры. Но еще до начала судебного заседания пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин повестки не получал. При этом он сохранил интригу и не стал отвечать на вопрос, придет ли глава компании в суд.

Защита считает, что рано или поздно главный свидетель обвинения появился на заседании. "Я думаю, он придет. Это мое мнение", — сказал журналистам адвокат Тимофей Гриднев.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Улюкаев не ответил на вопрос, готов ли он встретиться с Сечиным в суде
Если Сечин повторно не явится в суд, то судья может выписать постановление о принудительном приводе или, напротив, отказаться от допроса свидетеля вживую и ограничиться оглашением показаний, данных им на стадии следствия.

"В соответствии с частью 7 статьи 56 УПК РФ, в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу… Уважительными причинами неявки, в частности, могут быть признаны: болезнь свидетеля или члена его семьи при невозможности поручить кому-либо уход за ним; несвоевременное вручение повестки; невозможность явки вследствие стихийного бедствия и так далее", — сказал научный сотрудник Института государства и права РАН адвокат Борис Башилов.

Свидетели защиты

Вместо Сечина суд в понедельник допросил трех свидетелей со стороны защиты. Первым стал первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, который в своем время, как председатель совета директоров "Башнефти", выдал отрицательное заключение по поводу продажи акций компании "Роснефти". Он рассказал, что Улюкаев не обращался к нему по этому вопросу и не просил поменять свою позицию.

В понедельник Текслер положительно оценил покупку госпакета акций "Башнефти" "Роснефтью".

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Допрос еще одного свидетеля по делу Улюкаева оказался под угрозой
"Компания, приобретающая актив, должна была развивать компанию ("Башнефть" — ред.). "Роснефть", безусловно, является стратегом, развивает компанию. Это хорошая сделка", — сказал Текслер, оценивая по просьбе гособвинения данную приватизационную сделку.

Следующий свидетель, замглавы департамента министерства экономического развития Иван Безменов, рассказал о процедуре подготовки письма с анализом последствий покупки "Башнефти" "Роснефтью". Эта работа велась по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича.

Он сообщил, что итоговый текст был скорректирован, Улюкаев вычеркнул абзац о том, что участие "Роснефти" в приватизации нефтяной компании будет создавать дополнительный конкурентный стимул и поможет повысить стоимость актива.

Третий свидетель, сотрудник Минэкономразвития, рассказал об изъятии переписки Улюкаева для нужд следствия.

Продолжение следует

В среду и 20 ноября адвокаты продолжат представлять свидетельства невиновности Улюкаева. По их просьбе, суд выписал несколько повесток для свидетелей.

Первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер после окончания заседания Замоскворецкого суда города Москвы по делу Алексея Улюкаева. 13 ноября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Текслер: Улюкаев не обращался по поводу приватизации "Башнефти"
После окончания допроса свидетелей и оглашения письменных материалов свои показания намерен дать Улюкаев.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сечин является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой. По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

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