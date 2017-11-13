Суд не дождался Сечина и перешел к свидетелям защиты Улюкаева

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не пришел в понедельник давать показания по делу бывшего министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева, но судья не оставляет надежды увидеть его зале заседаний и выписала повторную повестку.

Сечин вызван в суд по просьбе обвинения, но сторона защиты также настаивает на его допросе. Повестку судья направила заказным письмом и факсом, также адвокаты Улюкаева самостоятельно направили ему повестку. Ни одна из них не дошла до адресата. Приставы также попытались передать свидетелю повестку, но в "Роснефти" отказались ее взять.

Если Сечин снова не явится в суд и судья посчитает причины его неявки неуважительными, то она может оформить принудительную явку.

Повестку не получал

Обеспечить явку свидетеля в суд обещали прокуроры. Но еще до начала судебного заседания пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин повестки не получал. При этом он сохранил интригу и не стал отвечать на вопрос, придет ли глава компании в суд.

Защита считает, что рано или поздно главный свидетель обвинения появился на заседании. "Я думаю, он придет. Это мое мнение", — сказал журналистам адвокат Тимофей Гриднев.

Если Сечин повторно не явится в суд, то судья может выписать постановление о принудительном приводе или, напротив, отказаться от допроса свидетеля вживую и ограничиться оглашением показаний, данных им на стадии следствия.

"В соответствии с частью 7 статьи 56 УПК РФ, в случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу… Уважительными причинами неявки, в частности, могут быть признаны: болезнь свидетеля или члена его семьи при невозможности поручить кому-либо уход за ним; несвоевременное вручение повестки; невозможность явки вследствие стихийного бедствия и так далее", — сказал научный сотрудник Института государства и права РАН адвокат Борис Башилов.

Свидетели защиты

Вместо Сечина суд в понедельник допросил трех свидетелей со стороны защиты. Первым стал первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, который в своем время, как председатель совета директоров "Башнефти", выдал отрицательное заключение по поводу продажи акций компании "Роснефти". Он рассказал, что Улюкаев не обращался к нему по этому вопросу и не просил поменять свою позицию.

В понедельник Текслер положительно оценил покупку госпакета акций "Башнефти" "Роснефтью".

"Компания, приобретающая актив, должна была развивать компанию ("Башнефть" — ред.). "Роснефть", безусловно, является стратегом, развивает компанию. Это хорошая сделка", — сказал Текслер, оценивая по просьбе гособвинения данную приватизационную сделку.

Следующий свидетель, замглавы департамента министерства экономического развития Иван Безменов, рассказал о процедуре подготовки письма с анализом последствий покупки "Башнефти" "Роснефтью". Эта работа велась по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича.

Он сообщил, что итоговый текст был скорректирован, Улюкаев вычеркнул абзац о том, что участие "Роснефти" в приватизации нефтяной компании будет создавать дополнительный конкурентный стимул и поможет повысить стоимость актива.

Третий свидетель, сотрудник Минэкономразвития, рассказал об изъятии переписки Улюкаева для нужд следствия.

Продолжение следует

В среду и 20 ноября адвокаты продолжат представлять свидетельства невиновности Улюкаева. По их просьбе, суд выписал несколько повесток для свидетелей.

После окончания допроса свидетелей и оглашения письменных материалов свои показания намерен дать Улюкаев.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Сечин является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой. По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.