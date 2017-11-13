В Ижевске похоронили всех погибших при частичном обрушении дома

Цветы в память о жертвах обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 12 ноября 2017

Цветы в память о жертвах обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 12 ноября 2017

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Все погибшие в результате частичного обрушения дома в Ижевске похоронены, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМЧС по Удмуртии.

Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек.

"Всех погибших похоронили, кого в субботу, кого в воскресенье", — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Ижевска Юрий Тюрин сообщал, что расходы на погребение погибших взял на себя город.