В Москве проверяют офисы банка "Советский" после звонков о "минировании"

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правоохранители проверяют шесть офисов банка "Советский" в четырех административных округах Москвы после анонимных звонков о "минировании", сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

"Звонки с угрозами взрывов поступили в шесть отделений банка "Советский" в Центральном, Северном, Южном и Юго-Западном административных округах. Проводятся проверки", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.