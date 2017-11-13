СК начал проверку после ДТП с участием судьи в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту ДТП с участием судьи Азовского городского суда в Ростовской области, сообщает СУСК России по региону.

По предварительным данным следствия, BMW под управлением судьи и Kia, за рулем которой была местная жительница, столкнулись накануне в 6.30 мск.

"В результате ДТП автомобили получили технические повреждения, несовершеннолетнему пассажиру одной из машин причинен легкий вред здоровью", — говорится в сообщении. По данному факту следователи начали процессуальную проверку.

Ранее в соцсетях появилась информация, что попавший в ДТП водитель BMW X3 в Азове после аварии показал удостоверение судьи Азовского суда, а затем отверткой открутил номера на автомобиле и заменил их другими. Также в соцсетях сообщалось, что водитель BMW был пьян. По данным местных СМИ, участником аварии стал судья Азовского городского суда Александр Гудкин. Согласно официальному сайту суда, Гудкин был назначен судьей в 2005 году.

После аварии представитель суда подтвердил информацию об участии судьи в ДТП и сообщил, что Гудкин с 30 октября по 30 ноября находится в отпуске. Региональное управление ГИБДД организовало проверку по факту аварии. По их данным, водитель 1958 года рождения на автомобиле BMW Х3 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с Kia Sportage под управлением женщины 1993 года рождения.