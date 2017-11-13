Под Красноярском мужчина из ревности поджег сожительницу

КРАСНОЯРСК, 13 ноя — РИА Новости. Мужчина в Лесосибирске Красноярского края из ревности поджег свою сожительницу, женщина госпитализирована с ожогами 50% тела, сообщает региональный главк СК РФ.

"Одиннадцатого ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Лесосибирскую городскую больницу доставлена 28-летняя женщина с термическими ожогами, которые ей умышленно причинил гражданский супруг… По предварительным данным, 11 ноября 2017 года около 22 часов подозреваемый в результате возникшего конфликта с сожительницей на почве ревности, облил ее горючей жидкостью и поджог, причинив телесные повреждения в виде термического ожога площадью около 50% тела", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.