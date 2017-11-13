"Почта России" доставила повестку для Сечина по делу Улюкаева 10 ноября

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. "Почта России" доставила повестку о вызове главы "Роснефти" Игоря Сечина в суд на заседание по делу Алексея Улюкаева в установленные сроки — 10 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В понедельник Сечин не явился на судебное заседание по делу экс-главы Минэкономразвития. Судья заявила, что в "Роснефти" отказались принять у приставов повестку о вызове Сечина в суд. Она отметила, что повестка также отправлялась письмом и факсом; помимо этого, защита Улюкаева направила Сечину повестку самостоятельно. По ее словам, все они до адресата не дошли.

"Почтовое отправление в пятницу (10 ноября 2017 года) в установленные контрольные сроки было доставлено в отделение связи по месту вручения", — сказал представитель компании.

В свою очередь, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил РИА Новости, что не может прокомментировать заявление судьи о том, что в "Роснефти" отказались принять повестку. Он аргументировал это тем, что ему не известно, кто отказался принимать повестку и отказался ли, когда и во сколько ее приносили, и поэтому он не может ничего сказать на этот счет.

Предполагалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин выступит на сегодняшнем заседании в качестве ключевого свидетеля обвинения. Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения, вину он не признает.