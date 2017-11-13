В Ростовской области подтвердили информацию об участии судьи в ДТП в Азове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Азовский городской суд Ростовской области подтвердил информацию из соцсетей и СМИ об участии своего судьи в ДТП на BMW X3 в городе Азове, сообщил РИА Новости представитель суда.

В соцсетях ранее появилась информация, что попавший в ДТП водитель BMW X3 в Азове после аварии начал показывать удостоверение судьи Азовского суда, а затем отвёрткой открутил номера на своем автомобиле и заменил их другими. По информации из социальных сетей, водитель BMW был пьян. По данным некоторых местных СМИ, участником аварии стал судья Азовского городского суда Александр Гудкин. Согласно официальному сайту Азовского городского суда, Гудкин был назначен судьей в 2005 году.

"Административный материал (в отношении Гудкина — ред.) находится в настоящее время на рассмотрении в УГИБДД Азовского района", — пояснил собеседник агентства.

Подробности произошедшего в суде сообщать не стали, добавив только, что Гудкин с 30 октября по 30 ноября находится в отпуске.

В региональном управлении ГИБДД не стали раскрывать информацию об участниках ДТП, сообщив, что проводят проверку по факту аварии. О пострадавших не сообщается.

Как отметили в ГИБДД, авария произошла в воскресенье в 6.30 мск в Азове. По предварительным данным, водитель 1958 года рождения на автомобиле BMW Х3 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с Kia Sportage под управлением женщины-водителя 1993 года рождения.