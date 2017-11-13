МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер заявил в Замоскворецком суде Москвы, что экс-министр Алексей Улюкаев не просил его поменять позицию по поводу приватизации "Башнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Текслер как глава совета директоров "Башнефти" выдал отрицательное заключение по поводу продажи акций компании "Роснефти".

"Нет, не обращался", — ответил он на вопрос адвоката, обращался ли к нему по этому вопросу Улюкаев и просил ли поменять свою позицию.

Текслер на процессе выступает в качестве свидетеля защиты.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения, вину он не признает.