Житель Архангельской области пойдет под суд за убийство кошки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Заместителем Котласского межрайонного прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Котласа Архангельской области, который обвиняется в зверском убийстве кошки, сообщает прокуратура региона.
Уголовное дело возбуждено по статье "жестокое обращение с животными".
Как констатирует надзорное ведомство, обвиняемый "действовал из хулиганских побуждений и пренебрегал нормами морали, правилами поведения, а также осознавал противоправный характер своих действий". В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее аналогичное дело было возбуждено в Коми, где 37-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, засунул кота своей девушки в стиральную машину и "постирал" его. Гибель животного ухтинец снимал на камеру мобильного телефона, впоследствии выложив запись в социальную сеть.