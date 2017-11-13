Житель Архангельской области пойдет под суд за убийство кошки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Заместителем Котласского межрайонного прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Котласа Архангельской области, который обвиняется в зверском убийстве кошки, сообщает прокуратура региона.

"Установлено, что в один из вечеров сентября текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из хозяйственных построек… соорудил петлю из электрического провода, надел на шею кошки, которую взял у своей знакомой, подвесил животное и нанес ему несколько ударов ножом. От полученных ранений кошка погибла", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "жестокое обращение с животными".

Как констатирует надзорное ведомство, обвиняемый "действовал из хулиганских побуждений и пренебрегал нормами морали, правилами поведения, а также осознавал противоправный характер своих действий". В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее аналогичное дело было возбуждено в Коми, где 37-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, засунул кота своей девушки в стиральную машину и "постирал" его. Гибель животного ухтинец снимал на камеру мобильного телефона, впоследствии выложив запись в социальную сеть.