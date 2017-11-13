Источник рассказал о ходе обследования обрушившегося доме в Ижевске

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Обследование частично обрушившегося в результате взрыва газа дома в Ижевске, по предварительным данным, показало, что для проживания пригодны 97 квартир из 198, сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах.

"На 08.00 мск понедельника обследовано 97 квартир. Всестороннее жизнеобеспечение и оказание адресной помощи организовано", — сказал собеседник агентства.

Обрушение с первого по девятый этаж произошло в результате взрыва газа 9 ноября, были полностью разрушены восемь квартир. Погибли семь человек. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, обрушение произошло в доме 261 по Удмуртской улице. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, обрушившийся девятиэтажный жилой дом в Ижевске был построен 27 лет назад, в нем были зарегистрированы порядка 550 человек.