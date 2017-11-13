В "Роснефти" отказались взять повестку в суд для Сечина, заявила судья

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В "Роснефти" отказались принять у приставов повестку о вызове Игоря Сечина в суд на заседание по делу Алексея Улюкаева, заявила судья в понедельник.

"Судебные приставы принесли повестку по адресу работы (Сечина), но там отказались ее взять", — сказала судья.

Судья пояснила, что повестка также отправлялась письмом и факсом; помимо этого, защита Улюкаева направила Сечину повестку самостоятельно. Все они до адресата не дошли, констатировала судья.

Предполагалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин выступит на сегодняшнем заседании в качестве ключевого свидетеля обвинения. Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.