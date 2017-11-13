Сечин не пришел на заседание по делу Улюкаева

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не пришел на заседание давать показания по делу экс-министра Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Сечин должен был стать тринадцатым по счету свидетелем, которого пожелала допросить прокуратура.
Глава "Роснефти" является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с почти двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".