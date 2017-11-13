Сечин не пришел на заседание по делу Улюкаева

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не пришел на заседание давать показания по делу экс-министра Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

По словам судьи, причины неявки Сечина на заседание суда неизвестны.

Сечин должен был стать тринадцатым по счету свидетелем, которого пожелала допросить прокуратура.

Глава "Роснефти" является ключевым свидетелем обвинения в этом громком процессе. Именно он в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с почти двумя миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".