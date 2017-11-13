Более 80 жителей частично обрушившегося в Ижевске дома остаются в ПВР

Щит с изображением свечи у жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 12 ноября 2017

Щит с изображением свечи у жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 12 ноября 2017

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Более 80 жителей частично обрушившегося в Ижевске дома в настоящее время остаются в пунктах временного размещения, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМЧС по Удмуртии.

Девятого ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек.

"На данный момент в пунктах временного размещения находятся 83 человека, среди них 12 детей", — сказал собеседник агентства.

По информации ГУМЧС, с пострадавшими работает психолог.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что жильцам, чьи квартиры после обрушения части дома в Ижевске невозможно восстановить, предоставят новые, а тем, кому на время экспертизы негде жить, арендуют жилье.