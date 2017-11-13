В Росприроднадзоре рассказали о расследовании гибели нерп на Байкале

ИРКУТСК, 13 ноя – РИА Новости. Пробы воды в местах гибели байкальской нерпы показали, что содержание вредных веществ не превышает предельно допустимых концентраций, сообщил РИА Новости представитель Байкальского управления Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что на южном побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии обнаружено более 140 мертвых нерп. Лабораторные исследования патологического материала показали, что нерпа не была заражена чумой, бешенством и энтеритом.

"Результаты проб воды, взятой специалистами в местах гибели нерп, показали, что наличие вредных веществ в ней не превышает предельно допустимых концентраций. Поэтому загрязнение, как причина гибели нерп на текущий момент, не рассматривается", — сообщил РИА Новости представитель природоохранного ведомства.

Предыдущий случай массовой гибели байкальской нерпы был зафиксирован в 1986 году. Тогда удалось установить, что животные погибли от чумы.