В Москве маршрутка с детьми столкнулась со скорой, сообщил источник

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Маршрутное такси с детьми столкнулось с автомобилем скорой помощи на западе Москвы, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Возле дома 28 на Малой Филевской улице столкнулись маршрутка, перевозившая детей, и скорая помощь. Предварительно, пострадал водитель маршрутки", — сказал собеседник агентства.

Позднее он уточнил, что лёгкие ушибы еще получил сопровождавший детей взрослый. Всего в маршрутке было девять детей.

Обстоятельства ДТП выясняются.