Сечин не получал повестку в суд по делу Улюкаева, заявили в "Роснефти"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не получал повестку в суд для участия в заседании в понедельник свидетелем по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

"Игорь Иванович (Сечин — ред.) повестку не получал", — сказал Леонтьев.

Он не стал комментировать вопрос, будет ли Сечин присутствовать на заседании по делу Улюкаева в понедельник.

Замоскворецкий суд Москвы направил повестку главе "Роснефти" для вызова на допрос по делу Улюкаева, сообщала РИА Новости 9 ноября пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. Ранее Хиль сообщала РИА Новости, что допрос главы "Роснефти" по делу Улюкаева запланирован на понедельник, 13 ноября.

Именно Сечин в сотрудничестве с ФСБ передал экс-министру сумку с 2 миллионами долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". По версии защиты, Улюкаев был убежден, что в сумке лежало вино. Бывший министр заявлял, что расценивает произошедшее как провокацию. Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.