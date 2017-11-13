Жители Чукотки вместо звонка в МЧС делали фото пожара, где пострадали дети

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Видео и фото с места крупного пожара в Анадыре, где пострадало 7 человек, в том числе дети, попало в интернет раньше, чем информация от очевидцев поступила в пожарную часть, сообщает ГУ МЧС РФ по Чукотскому АО.

Ранее сообщалось, что пожар произошел утром в воскресенье в квартире одного из домов в Анадыре, в результате пострадали семь человек. СК сообщал о двоих пострадавших детях. Женщина и два ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии, остальным пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. СУСК рассматривает две версии ЧП — замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем. Власти обещали оказать пострадавшим помощь в размере 100 тысяч рублей.

"Несмотря на оперативное реагирование сил и средств служб города, подобных последствий данной трагедии можно было бы избежать при своевременном сообщении о пожаре очевидцами. Озабоченность вызывает факт того, что первые сообщения с фото- и видеофиксацией распространялись в социальных сетях раньше, чем информация поступила на пункт связи пожарной части", — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что в подобных ситуациях люди зачастую считают приоритетным сделать фото или видеосъемку события и поделится этим со своими друзьями и знакомыми, "нежели своевременно сообщить в экстренную службу".

Также МЧС сообщает, что на пожаре пострадали 4 ребенка в возрасте от 4 до 14 лет. Отмечается, что озвученная в некоторых СМИ версия о том, что кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью, в ходе осмотра места пожара, а также в ходе проверки не нашла своего подтверждения.