В Хабаровске собака покусала годовалого ребенка

ХАБАРОВСК, 13 ноя — РИА Новости. Годовалый мальчик в Хабаровске госпитализирован после того, как его покусала собака, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости в понедельник представитель городского УМВД.

"По предварительным данным, в минувшую субботу женщина с двумя детьми — одного года и пяти лет — пришла в гости к подруге, у которой содержатся две собаки породы Хаски. Вечером женщины ушли, а дети и собаки остались в квартире. По возвращении они обнаружили, что годовалого мальчика покусала собака. Ребенка отправили в больницу", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что травмы расцениваются как серьезные, мальчик проходит лечение. Собаки были здоровы и имели прививки. Инцидент произошел в Краснофлотском районе Хабаровска. По словам женщин, они уходили, чтобы спасти брошенных щенков.

"Сейчас по факту получения травм ребенком полиция проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение", — сказал представитель УМВД.