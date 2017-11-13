В Хабаровске собака покусала годовалого ребенка

ХАБАРОВСК, 13 ноя — РИА Новости. Годовалый мальчик в Хабаровске госпитализирован после того, как его покусала собака, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости в понедельник представитель городского УМВД.
Он отметил, что травмы расцениваются как серьезные, мальчик проходит лечение. Собаки были здоровы и имели прививки. Инцидент произошел в Краснофлотском районе Хабаровска. По словам женщин, они уходили, чтобы спасти брошенных щенков.
"Сейчас по факту получения травм ребенком полиция проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение", — сказал представитель УМВД.