В Казани экстренно сел самолет из-за ухудшения самочувствия пассажирки

КАЗАНЬ, 13 ноя — РИА Новости. Самолет, следовавший из Улан-Удэ в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани в ночь на понедельник из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудниками скорой помощи проведен осмотр пассажирки 1989 года рождения. По результатам осмотра женщина госпитализирована в республиканскую клиническую больницу минздрава Татарстана.
В 00.03 мск 13 ноября самолет вылетел по маршруту.