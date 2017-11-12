В Калининграде прошел пикет в поддержку арестованного депутата Рудникова

КАЛИНИНГРАД, 12 ноя — РИА Новости. Калининградские общественники и журналисты вышли в воскресенье на пикет в поддержку арестованного депутата областной думы и издателя газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова, передает корреспондент РИА Новости.

Рудников находится под стражей до 1 января 2018 года. Его обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег (50 тысяч долларов) у руководителя регионального следственного управления СК России генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева. По версии следствия, Рудников вымогал у генерала деньги за то, чтобы не публиковать статьи против него. Защита Рудникова подала апелляцию, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест.

Акция, которая состоялась в воскресенье у памятника землякам-космонавтам в Калининграде, была согласована с городской администрацией. Полиция пока не уточнила РИА Новости число участников пикета.

"Сейчас просто необходимо писать во все инстанции, чтобы хотя бы изменить Игорю Петровичу (Рудникову) меру пресечения, чтобы не замалчивать эту тему. Наша газета выходит, это непросто, но она выходит, и это очень важно, выпуск газеты будет главной поддержкой", — сказал на акции коллега Рудникова, журналист Александр Захаров.

Депутат облдумы Михаил Чесалин заявил, что уверен в невиновности Рудникова. "Мы убеждены, что Рудников сидит незаконно, его обвиняют в преступлении – вымогательстве денег у главы следственного управления СК, которое мог совершить только журналист-идиот. Мы все знаем, что Рудников не идиот, он журналист оппозиционный, критикующий власть", — отметил он. Чесалин сообщил, что будет добиваться внесения вопроса о Рудникове в повестку заседания Калининградской областной думы. Участники акции планируют обратиться с письмом в правоохранительные органы, чтобы проверить законность действий сотрудников при обыске в редакции и задержании Рудникова.

Областного депутата и издателя газеты обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального следственного управления СК Виктора Леденева. По версии следствия, Рудников вымогал у генерала деньги за то, чтобы не публиковать статьи против него. В пятницу калининградская прокуратура сообщила, что также идет проверка по факту возможного наличия у Рудникова американского вида на жительство. В эфире регионального государственного телевидения в четверг был продемонстрирован документ, якобы изъятый правоохранителями при обыске редакции Рудникова. Фото грин-карты было предоставлено "источником в правоохранительных органах". Этот документ подтверждает вид на жительство в США у человека, не являющегося гражданином этой страны, и дает возможность трудоустройства.

В областной избирательной комиссии РИА Новости сообщили, что в период подготовки к выборам в региональный парламент в 2016 году в миграционную службу были направлены запросы на всех кандидатов, в полученном из ведомства ответе сообщалось, что второго гражданства или вида на жительство в другом государстве у Рудникова нет.

Ранее сообщалось, что Союз журналистов России крайне обеспокоен ситуацией вокруг калининградской газеты "Новые колеса" и ее издателя и берет это дело на прямой контроль. Как отмечалось в сообщении СЖР, "в ближайшем окружении Рудникова утверждают, что он стал жертвой провокации". Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить Рудникова на период следствия. Газета "Новые колеса" выходит в регионе с 1995 года, позиционирует себя как издание, в котором публикуются эксклюзивные материалы о коррупции в органах власти, о политических и криминальных событиях в регионе.