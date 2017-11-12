В Ижевске пресекли попытку мародерства на развалинах обрушившегося дома

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

УФА, 12 ноя — РИА Новости. В Ижевске во время разбора завалов в частично обрушившемся доме пресекли попытку мародерства, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

"С места происшествия вывозили обломки, мусор, среди которых там оставались вещи. И действительно была попытка мародерства, но она была пресечена в первые же минуты", — сказал Бречалов.

Глава Удмуртии попросил журналистов, блогеров и других общественных деятелей не распространять ложную информацию о мародерствах, а обращаться за официальной информацией в ведомства.

"Мы полностью информируем вас о том, что происходит в этой ситуации. Мы ничего не скрываем, абсолютно открыты. Обращайтесь к нам за официальной информацией", — сказал он журналистам. Бречалов отметил, что мусор, вывезенный с места происшествия, пойдет на дробление и утилизацию, но перед этим внимательно разберут вещи.

В четверг при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура.

Следователи возбудили уголовное дело. Полиция задержала сына хозяйки, где, предположительно, произошел взрыв. По мнению правоохранительных органов, мотивом могла стать "личная неприязнь". Следствие предъявило подозреваемому обвинение по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".