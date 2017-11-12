Жителей частично разрушенного дома в Ижевске пустили в квартиры

Прохожие наблюдают за ходом работ служб МЧС РФ по расчистке завалов частично обрушившегося жилого панельного дома на Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

Прохожие наблюдают за ходом работ служб МЧС РФ по расчистке завалов частично обрушившегося жилого панельного дома на Удмуртской улице в Ижевске. 10 ноября 2017

УФА, 12 ноя — РИА Новости. Жителей частично обрушившегося дома в Ижевске начали пускать в квартиры, они оценивают ущерб, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

В четверг при обрушении части девятиэтажного дома в Ижевске были полностью уничтожены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли семь человек. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура.

"Первыми в свои квартиры вошли жители первого подъезда, осмотр и оценка ущерба происходит в присутствии представителей городской администрации, управляющей компании и газовиков", — рассказал собеседник агентства. По его словам, чуть позже таким же образом осмотрят второй и третий подъезды.

В этих трех подъездах уже подали холодную и горячую воду, восстановлено электричество. Ранее было включено отопление. Коммунальщики продолжают восстанавливать тепловой контур в подвалах, проверено и опрессовано газовое оборудование.