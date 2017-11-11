Суд арестовал обвиняемого по делу об обрушении дома в Ижевске

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Октябрьский районный суд Ижевска арестовал задержанного по подозрению к причастности к взрыву газа, который привел к обрушению части жилого дома в Ижевске, его заключили под стражу на два месяца, сообщает ИА "Удмуртия".

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что о заключении обвиняемого Александра Копытова ходатайствует следствие.

Копытову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Он проживал в квартире, где, по данным следствия, произошел взрыв газа. Как заявила официальный представитель СК, мотивом подозреваемого могла быть личная неприязнь к соседям.

В четверг в Ижевске обрушилась часть жилого дома, были разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Трагедия унесла жизни семи человек, суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура.