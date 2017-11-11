Источник: телеведущий Ноткин мог покончить с собой

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. По предварительным данным, известный телеведущий Борис Ноткин совершил самоубийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник сообщил о смерти Ноткина в Подмосковье. В полиции официально подтвердили факт обнаружения тела мужчины 1942 года рождения, не уточнив его имени.

"По предварительным данным, телеведущий покончил с собой", — сказал собеседник агентства. По его словам, рядом с телом Ноткина нашли ружье. Причины и обстоятельства его смерти устанавливают следователи.