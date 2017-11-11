МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Известного телеведущего Бориса Ноткина обнаружили мертвым, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах.

"Телеведущего Бориса Ноткина нашли сегодня мертвым", — сказал собеседник агентства, не уточнив обстоятельств его смерти.

По одной из версий, телеведущий мог покончить с собой, сообщил другой источник в правоохранительных органах.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает. В пресс-службе ГУМВД по Московской области агентству подтвердили факт обнаружения тела мужчины 1942 года рождения, не уточнив его имени.

Борис Ноткин — российский телеведущий, один из руководителей телеканала "ТВ Центр", член Академии российского телевидения. Руководитель и ведущий программы "Приглашает Борис Ноткин". Ноткина дважды номинировали на телевизионную премию "ТЭФИ" — в 1995 и 1996 годах.