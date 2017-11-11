Задержанные за стрельбу из Mercedes в Москве оказались несовершеннолетними

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Четверо подростков стали фигурантами уголовного дела после стрельбы из охолощенного автомата на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

В пятницу, 10 ноября, в полиции сообщили о том, что возле гостиницы "Украина" правоохранители задержали автомобиль Mercedes после сообщения очевидцев о стрельбе из автомата из этой машины.

"Была задержана машина Mercedes под управлением несовершеннолетнего 2000 года рождения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вместе с ним в машине находились три подростка: 2002, и двое 2001 годов рождения. В машине помимо охолощенного автомата АКС-74У нашли три пневматических пистолета.

"Водитель и пассажиры автомашины для дальнейшего разбирательства доставлены в ОМВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — добавили в полиции.