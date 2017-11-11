Сотрудница заповедника прокомментировала массовую гибель нерп на Байкале

ИРКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Гибель байкальской нерпы вызвана природными факторами, какая-то часть животных всегда гибла во время сильных штормов; велика также вероятность, что количество погибших животных значительно превышает число обнаруженных на берегу туш, рассказала РИА Новости сотрудник отдела науки ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Татьяна Десятова.
"Обычно погибшая нерпа тонет и становится пищей для других обитателей озера. Масса беременных самок, а в это время года они практически все беременные, значительно больше, чем у молодняка, – порядка 80-100 килограммов, у них больше жировая прослойка, поэтому их туши не утонули, а были вынесены штормом на берег. Более мелкие особи остались в Байкале. Так что, велика вероятность, что число погибших в октябре нерп больше обнаруженных", — сказала Десятова.
"Токсикологический анализ показал, что никакого заражения нерп отравляющими веществами не было. Отравление сопровождалось бы гибелью рыбы и других живых организмов. Однако этого не наблюдалось", — подчеркнула сотрудник "Заповедного Прибайкалья".
Она добавила, что туши погибших нерп собраны, их вывозят на полигон Шелеховского района, где они будут сожжены.